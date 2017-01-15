جزيرة فلبينة متاحة للإيجار بـ 70 جنيه إسترلينى للفرد فى الليلة

إذا كنت تبحث عن عطلة مميزة، وهادئة، فيمكنك ببساطة التفكير فى تأجير جزيرة خاصة فى الفلبين، إذ يمكن البقاء بها بأقل من 70 جنيه إسترلينى للشخص الواحد، في الليلة.

يمكن الآن حجز جزيرة Brother Island الخلابة في El Nido، والتى تحظى بتقييمات رائعة من المسافرين وفقا لموقع صحيفة ذا صن البريطانية.

ويمكن الاستمتاع بالنظر إلى المناظر الرائعة والشواطئ البكر في جميع أنحاء الجزيرة والتي يمكن استخدامها بشكل منفرد أثناء الإقامة هناك.

يحتوي المنزل الرئيسي الريفي، على سبع غرف نوم وثلاثة حمامات، ويمكن أن استضافة ما يصل إلى 16 شخصًا، كم يمكن للجزيرة أيضًا استضافة حفلات الزفاف.

وأثناء الإقامة في الجزيرة، يمكن للزائر الذهاب للغطس تحت الماء أو تجربة التجديف بالكاياك، إذ تتوفر المعدات فى الجزيرة.

هناك أيضًا مكتبة وألعاب، ومقابل رسوم إضافية، يمكن للمضيفين أيضًا توفير جلسات المساج على الشاطئ وجولات التنقل في الجزيرة والتقاط الصور وحتى مجموعة الدي جي حتى يمكن الاستمتاع على الشاطئ.

بينما تبدو Brother Island باهظة الثمن، إذ تبدأ الإقامة على الجزيرة عموما من 1،086 جنيه إسترليني في الليلة (67.88 جنيه إسترليني للشخص الواحد)، تشمل الرسوم جميع وجبات الإفطار والغداء والعشاء.

ستكون جميع الأطعمة المقدمة فلبينية ويمكنك الاستمتاع بها عندما يناسبك حتى تتمكن من الاسترخاء ونسيان الطهي أو الغسيل.

يتوفر أيضًا مقهى للشاي والقهوة ولكن لا يتم تضمين الكحول، ويجب حجز ليلتين كحد أدنى، ولكن للإقامة لمدة أسبوع أو أكثر، سيحصل الزائر على خصم بنسبة 15 في المائة.



