أول شقيقتين تحصلان على رتبة جنرال في الجيش الأمريكي

يوجد في صفوف الجيش الأمريكى العديد من الأشقاء الذين حصلوا على رتبة جنرال, لكن للمرة الأولى تتم ترقية شقيقتين لرتبة جنرال في تاريخ الجيش الأمريكي , وأصبحت الميجور جنرال ماريا باريت وشقيقتها الصغرى البريجادير جنرال باولا لودى أول شقيقتين تحصلان على رتبة الجنرال فى الجيش الأمريكي.

ونظرا لان الكثير من السيدات الأمريكيات يغيرن اسم العائلة بعد الزواج فإنه كان يتعين على الجيش الأمريكي مراجعة أسماء كل السيدات برتبة جنرال ومقارنة الأسماء بأسمائهن الأصلية للتأكد من أن ماريا وباولا شقيقتان. يذكر أن الجيش الأمريكي بدأ قبول سيدات بين صفوفه للمرة الأولى عام 1901 بعد إنشاء فيلق التمريض.

