بريطانيا أول ضيف شرف لمعرض الكويت الدولي للكتاب

تحل بريطانيا أول ضيف شرف على معرض الكويت الدولي للكتاب هذا العام بعدما قرر المنظمون مواكبة العرف السائد منذ سنوات في المعارض الدولية بهدف تسليط الضوء على ثقافة إحدى الدول الصديقة.



وقال الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عيسى الأنصاري في مؤتمر صحفي يوم الاثنين ”اتفقنا على أن يكون هناك ضيوف شرف كما هو أسوة بالمعارض العربية والدولية، وسوف ننطلق من هذا العام في اختيار أول ضيف شرف في معرض الكويت الدولي“.

وأضاف ”رأى مجلس الأمناء في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن تكون المملكة المتحدة هي أول ضيف شرف في معرض الكويت الدولي للكتاب، في سابقة لم تحدث في الكويت، وهذه أول سنة وسوف تستمر في السنوات القادمة“.



