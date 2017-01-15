ضبط 400 كيلوجرام كوكايين بقيمة 70 مليون دولار في ميناء روسي

أعلنت مصلحة الجمارك الفيدرالية في روسيا أن مسؤولي الجمارك ضبطوا 400 كيلوجرام من الكوكايين مخبأة فى حاوية شحن تنقل أسماكا معلبة من الإكوادور في ميناء سان بطرسبرج.



وذكرت الهيئة, في بيان أوردته صحيفة "موسكو تايمز", أن الضبطية تمت بالتنسيق مع مسؤولي مكافحة المخدرات الفيدراليين والشرطة المحلية , حيث عثر الضباط عندما تم فتح حاوية الشحن, على أكياس بوليمر محشوة بالمسحوق الأبيض, والتي أظهرت الاختبارات الكيميائية أنه كوكايين. وأضاف البيان أنه تقدر القيمة الإجمالية للكمية المهربة بمبلغ 5ر4 مليار روبل (2ر69 مليون دولار) وما يوازي 5ر2 مليون جرعة.





وأشارت الصحيفة إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي تضبط فيها هذه الشحنة الكبيرة من الكوكايين من الإكوادور في ميناء سان بطرسبرج وهو أحد أكبر خمسة موانئ في روسيا.







