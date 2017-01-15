تخسر 27 كج من وزنها بفضل تغييرات طفيفة على عاداتها

بعد أن ضاقت ذرعًا بوزنها الزائد، أحدثت شابة هندية تدعى أكانشا سريفاستافا (30 عامًا) بعض التغييرات على أسلوب حياتها، وتمكنت بالفعل من فقدان 27 كيلوجرامًا من وزنها خلال عام ونصف.

وتقول أكانشا التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات إن نقطة التحول في حياتها كانت عندما بدأ وزنها يزداد بشكل سريع وذلك بسبب اعتمادها على الوجبات السريعة غير الصحية، إضافة إلى عدم انتظام أوقات نومها، وحفلات الشركة التي تعمل فيها، والتي كانت تتناول خلالها الكثير من الأطعمة الدسمة.

وفي سن الخامسة والعشرين بلغ وزن الشابة 80 كيلوجرامًا، وبدأت تعاني من الإرهاق الجسدي والنفسي بسبب وزنها الزائد.

وتشمل التغييرات التي أجرتها أكانشا على نظام حياتها، تناول وجبات معتدلة في أوقات محددة، والنوم والاستيقاظ في مواعيد منتظمة، إضافة إلى الامتناع عن تناول الوجبات السريعة، وتناول الفاكهة والخضروات والشاي بشكل يومي، وشرب الكثير من الماء.

إضافة إلى ما سبق، واظبت أكانشا على ممارسة تمارين رياضية معتدلة ثلاث مرات في الأسبوع.