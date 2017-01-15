عمدة أثينا الجديد في باريس للاستفادة من تقنيات النظافة العامة

أعلنت مدينة أثينا أن عمدة المدينة الجديد كوستاس باكويانيس قام بزيارة خاطفة إلى باريس بعد يوم واحد من أدائه اليمين, لملاحظة كيف تعالج العاصمة الفرنسية مجموعة الصرف الصحي والقمامة ووسائل النظافة العامة.

وقام باكويانيس 41/ عاما/ بزيارة مستودع صحي في قلب العاصمة باريس فجرا وظل طوال اليوم حتى ساعة متأخرة من الليل, وقد لاحظ عن كثب عمليات جمع النفايات, وتنظيف الطرق والأرصفة وإفراغ الصناديق وإزالة الكتابة من على الجدران.

وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) أن عمدة أثينا الجديد أبدى اهتماما كبيرا بوسائل إعادة التدوير في العاصمة الفرنسية والمعدات المستخدمة في جميع عمليات الصرف الصحي في المدينة.

كما تعهد بتحسين صورة أثينا, بدءا من القضايا المتعلقة بجمع القمامة والصرف الصحي في الأماكن العامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس مدينة تواجه العديد من التحديات التي تواجهها أثينا , بما في ذلك عدد كبير من الزوار والعديد من المعالم والمباني التاريخية, منوهة بأنه تواجه أثينا مشاكل صحية وجمالية خطيرة , بما في ذلك الكتابة على الجدران "الجرافيتي" في العديد من مباني المدينة, وهذه المشاكل تخلق في بعض الأحيان أجواء غير سارة لكل من الزوار والمقيمين.

