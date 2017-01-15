السلطات اليابانية تعتقل رجلا مسنا لتهديده بمهاجمة تلاميذ رياض أطفال

ألقت الشرطة اليابانية القبض على رجل يبلغ من العمر 71 عاما في طوكيو لقيامه بإرسال رسائل تهديدية إلى أولياء أمور تلاميذ رياض الأطفال بزعم أنهم يصدرون أصواتا صاخبة مهددا بمهاجمة الأطفال في حال عدم الهدوء.







ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن الشرطة أن "يوتاكا آراي" أحد سكان أداشي وارد بطوكيو, ترك رسائل تهديد داخل صناديق بريد منازل الأطفال الأسبوع الماضي.





وقالت الشرطة إن المتهم كان يعيش بالقرب من محطة حافلة مدرسية لرياض الأطفال وأخبر المحققين أنه شعر بالانزعاج من الأصوات العالية للأطفال الذين ينتظرون الحافلات.





ونفى أراي أن الرسائل كانت تهدف إلى التهديد بينما جاء محتوى إحدى الرسائل: "لا تدع أطفالك يرفعون أصواتهم.. إذا لم تتمكن من فعل ذلك فلا تتذمر عما سيحدث".







