منع رجل ألماني من امتلاك لوحة أرقام سيارة تشير إلى هتلر

قضت محكمة ألمانية، يوم الجمعة، بأنه لا يحق لصاحب سيارة الحصول على لوحة أرقام تشير إلى الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر، وإلى العام الذي تولى فيه الحكم.

وذكرت المحكمة الإقليمية في مدينة مونستر الألمانية أن لوحة الأرقام "HH 1933" تنتهك المعايير الأخلاقية؛ لأنها تشير على نحو واضح إلى التحية النازية "هايل هتلر Heil Hitler"، وإلى العام الذي أصبح هتلر مستشارًا لألمانيا.

وكانت بلدية مدينة فيرزن الألمانية، على الحدود الهولندية، سمحت بإصدار لوحة الأرقام هذه بناءً على طلب صاحب السيارة، إلا أنها تراجعت عن القرار في وقت لاحق.

وتقدم صاحب السيارة بطلب عاجل إلى محكمة في دوسلدورف للطعن على القرار، إلا أن المحكمة رفضت طلبه، ليتوجه الرجل بقضيته إلى المحكمة الإقليمية في مونستر، التي أكدت الحكم السابق.