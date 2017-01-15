مدير اللوفر السابق يتبرع بمجموعته الفنية لمتحف"ملك الشمس"

تعهد بيير روزنبرغ مدير متحف اللوفر السابق بالتبرع بمجموعته لمتحف قادم مخصص لعهد لويس الـ14 في ضواحي باريس.







وأعلن الأكاديمي والمدير السابق لمتحف اللوفر (83 عاما) عن تبرعه خلال مهرجان لتاريخ الفن أقيم في شاتو دو فونتينبلو، وكان برفقته باتريك ديفدجيان، الذي يرأس المقاطعة التي تخطط لتمويل المشروع، وذلك في الوقت الذي لم يتم فيه صياغة اتفاقية التبرع، ولكن كلا الرجلين يقولون إن المجموعة ستوضع في ثكنات للجيش ترجع للقرن الـ19 في سان كلو في الضواحي الغربية لباريس، وسيتم تحويل معظم المباني التي تبلغ مساحتها 11.500 متر مربع على ضفاف نهر السين إلى متحف مخصص لـ"القرن الكبير"، حيث سيتم تعليق لوحات "بروزنبرج"، التي كتبها سيمون فوويت أو تشارلز لو برون.





كما سيتم عرض جزء آخر من المجموعة بجوار "متحف الجامعين"، كما يقول ألكسندر جادي أستاذ التاريخ في جامعة (السوربون) والمسؤول عن المشروع، حيث سيتم إنشاء مركز أبحاث في بيت الضباط لمحفوظات بيير روزنبرج ومكتبة و3500 رسم.





وأضاف جادي أنه يعتزم إكمال مجموعته المكونة من 600 لوحة بقروض من المتاحف والمؤسسات، مثل متحف اللوفر وفرساي ومدرسة الفنون الجميلة، لافتا إلى أنه يوجد في فرنسا متحف لعصر النهضة ومتحف آخر للعصور الوسطى، ولكن لا يوجد أي متحف مخصص لعهد الملك الشمس، كما أنه لا يوجد حاليا أي مكان لعرض المجموعات الخاصة.



