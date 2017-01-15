"الطيور الغاضبة" تهاجم رجلا بشكل يومي منذ 3 سنوات

يبدو أن فيلم التشويق والرعب الأميركي "الطيور" للمخرج البريطاني الشهير ألفريد هتشكوك أو ربما لعبة "الطيور الغاضبة" على الهواتف الذكية، قد تحققت بشكل أو آخر في الهند مؤخرا.



فبشكل يومي وعلى مدى 3 سنوات يتعرض رجل هندي للهجوم من الغربان في فعل يبدو أشبه بالانتقام بعد نفوق صغيرها بين يديه أثناء محاولة الرجل إنقاذه.

ووفقا لتقارير صحفية محلية تهاجم الغربان شيفا كيوات يوميا خارج منزله الكائن في ولاية ماديا براديش بالهند رغم أنه حاول قبل 3 سنوات مساعدة فرخ غراب عالق في شبك حديدي لكنه فارق الحياة أثناء محاولة إخراجه.

وبسبب الهجمات اليومية من الغربان صار كيوات يحمل معه عصا عندما يخرج من منزله لإبعاد الطيور الغاضبة لكنه حريص في الوقت نفسه على عدم ضربها أو إلحاق الأذى بها برغم أنها تواصل نقره وخدشه مرارا وتكرارا حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا".

وقال كيوات: "ليت بإمكاني أن أوضح لها أنني كنت أحاول تقديم المساعدة فقط إنها (الغربان) تعتقد أنني قتلت الفرخ".

وفي شريط فيديو يظهر كيوات الذي كان يقف على جانب الطريق وهو يحاول تفادي أحد الطيور ثم تجده ينحني أكثر من مرة محاولا دفع الغراب العنيد بعيدا لكن الطائر يظل يحوم حول رأسه لعدة ثوان



