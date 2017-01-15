المجلس القومي للمرأة يستقبل مبادرة "مش قصتك"

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة عدداً من طلاب كلية الإعلام بالجامعة الامريكية بالقاهرة اصحاب فكرة مبادرة "مش قصتك" والتى كانت موضوع مشروع تخرجهم من الجامعه لهذا العام، وهى حملة توعوية تم اطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تعديل بعض السلوكيات المجتمعية السلبية الخاصة بتدخل الافراد في شؤون الآخرين، واصدار احكام ضدهم دون معرفة مسبقة بالاسباب والدوافع، وذلك عن طريق رصد قصص وحكايات ومواقف شخصية لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، والتعرف على رأى الافراد في هذه المواقف والقصص بهدف التصدي لهذه السلوكيات ومحاولة التخلص منها.







وقد اعربت الدكتورة مايا مرسي عن اعجابها الشديد بفكرة المبادرة التى تسعى الى تغيير النظرة المجتمعية الخاطئة تجاه بعض القضايا والقيام بإصدار احكام مسبقة وغير منصفه تجاه الافراد و على وجه خاص الفتيات والسيدات ، متوقعه النجاح للحملة في حالة استمرارها وتحقيق الهدف المنشود منها.





كما اكدت الدكتورة مايا مرسي تبني المجلس القومى للمرأة للمبادرة، مطالبه فريق العمل التعاون مع المجلس في تناول القضايا الخاصة بالمرأة والتى تعيق نجاحها وتحقيق احلامها ،واتاحة مساحة واسعة لها من خلال المبادرة لمناقشتها على مواقع التواصل الاجتماعى و تسليط الضوء عليها والعمل على تغيرها ،مثل نظرة المجتمع لممارسة الفتيات والسيدات لأنواع معينة من الرياضات أو الأعمال والتى تم اقتصار ممارستها على الرجال لفترة طويلة.





واقترحت الدكتورة مايا مرسي بعض الأفكار التى تخدم المبادرة وتساعد على انتشارها وتحقيق الهدف المنشود منها، والوصول بها الى أكبرعدد ممكن من جميع الفئات العمرية والطبقات المجتمعية .





واكد فريق العمل ان المبادرة استعانت بإعلانات في التليفزيون والراديو، بجانب إعلانات في الشارع، لتوعية المواطنين، مشيرة الى انهم يسعوا الى استمرار مبادرة "مش قصتك" بعد انتهاء مشروع تخرجهم، لمواجهة الظواهر السلبية في المجتمع





جدير بالذكر يتكون فريق العمل من كل من : ندى خير الله ، نادين اسكندر ، دنا لاشين، خالد صلاح الدين، عاليه الانبابي، رنا عبد اللطيف،زينة منصور .



