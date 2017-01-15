جدة سبعينية تقتل أفعى الكوبرا بمجرفة

تمكنت جدة أمريكية "73 عاما" من قتل أفعى الكوبرا بمجرفة بعد أن تسللت إلى الفناء الخلفي لمنزلها بولاية بنسلفانيا.



وقالت كاثي كيهوي، لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، إنها اشتبهت بأن شيئا ما خطأ عندما سمعت طيور أبو زريق تحيط بمنزلها في بلدة "فولز تاون شيب" وهي تزعق بشكل محموم، قائلة "لقد عرفت على الفور، أن هناك ثعبانا"، ومن ثم اتجهت إلى الحديقة لمعرفة نوع الثعبان، وسرعان ما حلقت طيور أبو زريق بعيدا، وقد أدركت أنها تتعامل مع كوبرا بعد أن وكزتها في ذيلها، مما دفعها للوقوف، مشيرة إلى أن طولها يبلغ ما بين 4 - 5 أقدام.

ثم ركضت كاثي إلى الداخل لارتداء الحذاء، وعندما عادت، كانت الكوبرا على الجانب الآخر من منزلها، وقد التقطت صورتين قبل أن تقرر التخلص من هذا الحيوان الزاحف بنفسها، وقالت لنفسها "هذا الحيوان لا يمكن أن يكون هنا، إنه زاحف سام، يوجد أطفال صغار هنا" ثم شرحت كيف استخدمت الجاروف لقتل الكوبرا.

وأشارت الشبكة إلى أن الثعبان ربما يكون قد هرب من مبنى مجاور، عندما أخرج ضباط مكافحة الحيوان 20 ثعبانا ساما منها 12 كوبرا في مارس الماضي، وقد أثنى جيران الجدة عليها لشجاعتها التي أظهرتها في مواجهة الأفعى السامة.



