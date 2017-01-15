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شاب ألمانى يدخل موسوعة جينيس بمقاس حذاء 57

شاب ألمانى يدخل موسوعة جينيس بمقاس حذاء 57

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واجه المراهق الألماني لارس موتزا من برلين مشكلات في العثور على حذاء على مقاسه الذي يبلغ 57 بنظام القياس الأوروبي، ليدخل بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وحصل موتزا على شهادة من موسوعة جينيس بأن قدمه أكبر قدم لمراهق ذكر في العالم.

وقالت والدته إن، معظم أحذيته يتم صنعها خصيصًا له بتكلفة تبلغ نحو 1200 يورو (1300 دولار)، مضيفة أن الحذاء الخاص بتدريبه على مهنة النجارة يبلغ ثمنه 1800 يورو.

وقال والده إن قدمه كانت كبيرة منذ الولادة، بدرجة كبيرة وكان قياسها حينذاك 5ر9 سنتيمتر.


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