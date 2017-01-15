الطعام الياباني يشق طريقه في الهند

بدأت الأنواع الشهيرة من الأطعمة اليابانية مثل السوشى وغيره فى شق طريقها فى الهند, خاصة مع نمو الاقتصاد الهندي ونمو عدد السكان إلى 3ر1 مليار نسمة . وتقول منظمة التجارة الخارجية اليابانية أنه يوجد حاليا 100 مطعم يابانى حاليا فى الهند مقابل 60 مطعما فى العام الماضى.

ويقول الخبراء اليابانيون إن الأمر يرجع لرجال الاعمال اليابانيين فى تحديد مدى نجاح المطعم اليابانى فى شق طريقه فى السوق الهندية . ويقول ماكوتو موريكاوا الذي يدير ثلاثة مطاعم فى نيودلهى وحولها إن أغلب عملائه كان في البداية من اليابانيين ولكن الآن نصف العملاء من الهنود.

وأضاف أنه لذلك فإنه يخطط للتوسع لفتح 30 فرعا لسلسلة مطاعمه فى الهند.

