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القبض على زوجين بالبرتغال تركا طفلتهما 14 ساعة بمفردها

القبض على زوجين بالبرتغال تركا طفلتهما 14 ساعة بمفردها

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ألقت الشرطة البرتغالية القبض على زوجين لتركهما طفلتهما 3 أعوام بمفردها لمدة 14 ساعة في منزل بدائرة إستريلا بالعاصمة لشبونة.

وذكرت شرطة الأمن العام في بيان أنها تبلغت بأن طفلة تصرخ في شرفة منزل بمفردها، ولعدم مقدرة الشرطة التواصل مع سكان المنزل، قامت الشرطة بتفعيل وسائل لدخول السكن وإخراج الطفلة، حيث أن سلامتها الجسدية كانت في خطر.

وبمجرد العثور على الطفلة كان الرعب باديا عليها بشكل واضح وتبين للشرطة أنه لم يكن لديها أي طعام أو ماء وكان لون وجهها أحمر حيث تعرضت لأشعة الشمس في الشرفة.

ونقلت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية عن بيان الشرطة أنه تم نقل الطفلة إلى المستشفى في لشبونة وأخرجت منها إلى أحد الملاجئ.


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