شركة طيران تايوانية تلغى أكثر من 500 رحلة لإضراب أطقم الضيافة

أعلنت شركة "إيفا إيروايز" التايوانية في وقت متاخر من أمس السبت أنه سوف يتم إلغاء أكثر من 500 رحلة طيران الأسبوع الجاري، بسبب إضراب أطقم الضيافة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الحكومية في تايوان أن أكثر من 100 ألف شخص سيتأثرون بالإلغاءات الأخيرة من قبل الشركة، إحدى أكبر شركتي طيران في تايوان.

وأدى الإضراب الذي بدأ يوم الخميس إلى إلغاء 328 رحلة طيران وأثر على 66 ألف شخص. ومن بين الوجهات التي تأثرت بإلغاء الرحلات مدنا في أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا وبقاع أخرى.

وقالت الشركة أمس السبت إنها لن تستقبل أي حجوزات جديدة حتى 29 يونيو الجاري.

وأثر الإضراب، الذي يشارك فيه أكثر من ألف موظف، على حوالي نصف الطاقة الاستيعابية اليومية للشركة من الرحلات الجوية.

ومنذ مساء يوم الخميس نظم المشاركون في الإضراب اعتصاما احتجاجيا خارج مقر الشركة بمدينة "تاويوان"، شمالي تايوان.

وقال أعضاء في نقابة العاملين بـ"إيفا إيروايز"، إنه من المرجح أن يكون الإضراب طويل الأجل في ظل عدم استجابة الشركة للمطالب بشأن البدلات

اليومية وبعض النقاط الأخرى الخاصة بالنزاع.

وشكلت وزارة النقل في تايوان فريق عمل طوارئ من أجل التعامل مع تداعيات الإضراب



