ريكي جارفيس يعود لتقديم حفل جوائز جولدن جلوب للمرة الأخيرة على الإطلاق

يعود الممثل الفكاهي البريطاني ريكي جارفيس لتقديم الحفل السنوي لجوائز جولدن جلوب للمرة الخامسة في يناير بعد أن كان قد تعهد بعدم تقديم الحفل مرة أخرى وبعدما تم إبلاغه بأنه لن يتم اختياره.



وأثار جارفيس (58 عاما) انقساما في الآراء حوله كمقدم للحفل. فعلى الرغم من أنه كان يوجه انتقادات لاذعة لنجوم هوليوود، فقد ساعد على زيادة نسب مشاهدة الحفل على التلفزيون.

وقال جارفيس معلنا عودته لتقديم الدورة السابعة والسبعين من الجوائز التي تكرم أعمال السينما والتلفزيون ”مرة أخرى قدموا لي عرضا لا أستطيع رفضه“.

وأضاف ”لكن هذه آخر مرة أقوم فيها بذلك مما قد يجعلها ليلة ممتعة“.

وكانت أول مرة قدم فيها جارفيس، المعروف بكتابة المسلسل الفكاهي ”المكتب“ (ذا أوفيس) والذي فاز بثلاث جوائز جولدن جلوب، حفل الجوائز في 2010.

وفجر حالة من الغضب في المرة الثانية له بعدها بعام عندما أهان منظمي الحفل بنكات عن تلقي رشا وبانتقاده الساخر لفيلم ”السائح“ (ذا توريست) من بطولة الممثل جوني ديب والممثلة أنجلينا جولي الذي كان على قائمة الأفلام المرشحة والذي قوبل باستهجان من النقاد.

وقال رئيس رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود التي تنظم الحفل آنذاك إن جارفيس لن يعود لتقديم الحفل.

وقال بول تيليدجي، رئيس شبكة (إن.بي.سي.) الترفيهية التي تبث الحفل، إن عودة جارفيس يوم الخامس من يناير يعني أن المشاهدين سيكونون على موعد مع ”أمسية غير متوقعة“.

وقال ”هناك دوما شحنة كهربائية في الهواء عندما يصعد ريكي على مسرح الجلوب... نتحرق شوقا لنرى ما في جعبته“.



