حواجز بـستراتفورد أون أفون ببريطانيا لحماية المناطق الأثرية من الأمطار

شرع المسؤولون في مدينة "ستراتفورد أون أفون" التاريخية في بريطانيا ، باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المناطق الأثرية بالمدينة خاصة تلك المرتبطة بالكاتب وليام شكسبير" من مياه الأمطار، من خلال إقامة العديد من الحواجز في أعقاب صدور أكثر من 100 تحذير من وكالة البيئة (EA) بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الرطوبة.

واتخذت وكالة البيئة (EA) خطوات لحماية بعض المواقع الرئيسية المرتبطة بالكاتب البريطاني "وليام شكسبير" ، بما في ذلك مسرح شكسبير الملكي على ضفاف نهر "أفون".. حيث أقامت الأسوار حول المنزل الريفي الذي يعود للقرن الخامس عشر والذي كان ينتمي ذات مرة إلى زوجة "شكسبير" آن هاثاواي ، بجوار طريق غمرته المياه بعد آخر هطول للأمطار.

وقال السكان المحليون إن هناك قلقًا بشأن نصب شكسبير الجنائزي في كنيسة هولي ترينيتي القريبة من النهر.

ونشرت شرطة " وارويكشاير " سلسلة من التغريدات على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" شلمت لقطات من حواجز الفيضانات التي أقيمت على طول المياه في المدينة يوم الجمعة.

وقال المدير التنفيذي لإدارة مخاطر الفيضانات والسواحل في وكالة البيئة جون كورتين ، إن ما بين 25 إلى 30 عقارًا بالقرب من نهر آفون في إيفيشام ، ورسيستيرشاير ، قد غمرتهم المياه، واصفا إياه بأنه آخر نقطة ساخنة للفيضانات، موضحا أن ارتفاع مياه النهر حاليا يبلغ أربعة أمتار.

وأضاف:" "لقد هطل المطر الليلة الماضية عبر بعض القرى الأصغر في وارويكشاير وكان المطر يتجه لأسفل نحو إيفيشام".

بدوره، قال متحدث باسم وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية، إنه لا توجد مواقع ذات أهمية وطنية في خطر مباشر من الفيضانات في ستراتفورد في نهاية هذا الأسبوع.

يشار إلى أن الأمطار الأخيرة أدت إلى غمر الطرق وتعطل السفر، مع وجود 107 تحذيرات من الفيضانات في أنحاء كثيرة من إنجلترا وأجزاء من ويلز.



