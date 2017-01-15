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مقتل شخصين بإطلاق نار على حفل موسيقي في تكساس

مقتل شخصين بإطلاق نار على حفل موسيقي في تكساس

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 في إطلاق نار خلال حفل موسيقي في ملهى ليلي في تكساس، حسبما ذكرت الشرطة المحلية على "تويتر".

وقع الحادث مساء الأحد في نادي فينتورا بمدينة سان أنطونيو.

وقال رئيس شرطة المدينة: "كان هناك شجار بين مجموعة من الناس في النادي فأقدم شخص واحد على إطلاق النار وبدأت بعد ذلك حالة من الهرج والمرج".

وأشار إلى أن شخصا مات على الفور، وتوفي ضحية أخرى في المستشفى في وقت لاحق متأثرا بجراحه.

ووفقا لـ مكمانوس، فإن القتلى والمصابين نتيجة إطلاق النار كانوا عملاء منتظمين للنادي.

وتبحث الشرطة حاليا عن المشتبه به الذي تمكن من الفرار من مسرح الجريمة.


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