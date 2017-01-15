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باريس تستعد لإطلاق "التاكسى الطائر" بحلول 2024

باريس تستعد لإطلاق "التاكسى الطائر" بحلول 2024

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يمكنك أن تتوقع أن وسائل النقل ستكون صعبة للعديد من الأشخاص الذين سيحضرون أولمبياد باريس 2024، لكن التكنولوجيا قد تجعل الأمرأكثر احتمالًا، حيث تستكشف شركات إيرباص ومطارات باريس وهيئة النقل فى باريس جدوى استخدام سيارات الأجرة للطيران المستقلة أو ما يعرف بـ "التاكسى الطائر" لنقل الزوار من مطار شارل ديغول إلى المدينة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فبدلا من أن يستغرق الأمر ساعة تقريبًا للوصول إلى باريس باستخدام حافلة أو قطار، يمكن أن يوفر هذا وقتًا ثمينًا من الأفضل قضاءه فى العثور على فندقك أو الاستمتاع بالأولمبياد، كما لن يضطر الزوار إلى الانتظار طويلًا أيضًا ، حيث يمكن أن تقلع سيارات الأجرة كل ست دقائق.

وكشف التقرير أنه ينبغى على مطار باريس اختيار موقع لمحطة تاكسى فى باريس بحلول نهاية عام 2019 ، ويجب أن يكون جاهزًا فى غضون 18 شهرًا، وسيقوم الفريق باختبار الرابط من خلال "ممر طائرات هليكوبتر حالي"، وأشار التقرير إلى أن هذه الوحدات الطائرة ينبغى أن تكون آمنة بما يكفى للطيران وتستمر لفترة طويلة على البطارية.

ويجب على الشركاء أيضًا التأكد أن سيارات الأجرة تتوافق بشكل جيد مع البنية التحتية واللوائح الحالية، وإذا سارت الأمور بسلاسة، فقد يكون هذا أيضًا بمثابة اختبار للمدن الأخرى التى ترغب فى معرفة مدى تعامل سيارات الأجرة الطائرة مع الأحداث الكبرى.


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