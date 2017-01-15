كشفت الممثلة شيرين رضا عن خفايا حياتها الشخصية، معلنة أنها لن تكرر تجربة الزواج مرة أخرى، رغم أن البعد عن الرجال ليس غنيمة، وتحدثت عن علاقتها بزوجها السابق المطرب عمرو دياب.

وفي حوار أجرته معها "إندبندنت عربية" أعلنت الممثلة التي مضى على طلاقها من النجم عمرو دياب نحو 30 عاما أنها لم تكرر تجربة الزواج، حتى قيل إنها ترفع شعار "البعد عن الرجال غنيمة".

شيرين رضا: لا أقاطع الرجال.. لكن لن أكرر تجربة الزواج ثانية!

لكن الممثلة المثيرة للجدل باستمرار والتي تستدعي ردود فعل مختلفة، ترفض هذا الكلام وتجيب: "لم أقل ذلك أبدا، ولا يصح أن نقوله، لأننا نقرر بهذا الوضع البعد عن النصف الثاني من الكرة الأرضية، ولا أقاطع الرجال ولا أتخذ منهم موقفا معاديا، بل على العكس هم أصدقاء وأهل وشركاء في كل شيء، ورغم ما يقال إن الرجل في أحيان كثيرة يكون هو سبب حزن المرأة ومشكلاتها، فأنا لا أتفق مع هذا الرأي".



شيرين رضا: لا أقاطع الرجال.. لكن لن أكرر تجربة الزواج ثانية!

وعندما قاطعها المحاور قائلا :"يبدو أنك امرأة حكيمة في التعامل مع الرجال"، ضحكت وقالت "على العكس، أنا لست حكيمة في تعاملي معهم، ولا أعرف كيف أقود أي علاقة ناجحة بدليل أنني لست في علاقة حاليا".

وعن سؤال حول سبب عدم تكرارها تجربة الزواج؟ ردت بحسم "تزوجت مرة ولن أكررها أبدا. وصلت إلى هذا القرار باقتناع تام. ليست لدي الرغبة في الزواج مطلقا".

شيرين رضا: لا أقاطع الرجال.. لكن لن أكرر تجربة الزواج ثانية!

لا يزال الجمهور يربط بين أغنيات عمرو دياب وبينها، فمثلا قيل إنها المقصودة بعبارة "أم الخدود حمرا" في أغنية "يوم تلات"، وهنا تعلق شيرين "لا تسألوني، اسألوا الناس. أنا أيضا أتعجب من هذا الربط طوال الوقت، ولكن عموما أي إنسان دخل في حياتي لفترة فالمؤكد أنه ترك أثرا فيها، فما بالك بشخص هو والد ابنتي الوحيدة وبيننا عشرة، وعمرو صديقي وعلاقتنا جيدة".

شيرين رضا: لا أقاطع الرجال.. لكن لن أكرر تجربة الزواج ثانية!

أما بخصوص صراحتها التي تضعها في مهب عواصف الهجوم عليها، فقالت "بطبعي شخصية صريحة ولا أحب تزيين الكلام أو تغيير الحقيقة، لذلك لا يوجد أي سبب يجعلني أكذب أو أتراجع عن صراحتي وآرائي، وإذا كنا في مجتمع لا يحب الصراحة فهذه ليست مشكلتي".

وتحدثت شيرين عن سبب شعورها الدائم بالحيوية، حيث قالت "أحب الطاقة الإيجابية وأجد نفسي أبحث عنها في كل مكان وأطرد من داخلي أي شعور سلبي".

شيرين رضا: لا أقاطع الرجال.. لكن لن أكرر تجربة الزواج ثانية!

وأضافت "أُسأل كثيرا عن أصعب وأجمل المواقف في حياتي، ولا أحب الإجابة عن سؤال كهذا، لأن الحياة ببساطة مليئة بالمواقف، ونحن الذين نجعلها جيدة أو نحولها إلى سيئة، وأي موقف مهما كان محزنا إذا تجاوزناه يمضي ونكمل حياتنا".



