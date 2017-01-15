الرئيس النيجيري يعيد تسمية الملعب الوطني في أبوجا على اسم مسعود ايبولا

أعاد الرئيس النيجيري محمد بخاري تسمية الاستاد الوطني في أبوجا على اسم مسعود ايبولا الذي فاز في الانتخابات الرئاسية عام 1993 .





وذكرت صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية على الإنترنت أنه جاء هذا خلال كلمة للرئيس بخاري في احتفالية حضرها عدد من القادة الأجانب بينهم رئيس رواندا بول كاجيمي.





وأشارت الصحيفة إلى أن ايبولا كان قد فاز في الانتخابات في ذلك العام بناء على النتائج المتاحة , ولكن تم إلغاء الانتخابات ومات ايبولا في السجن لاحقا بعد أشهر من إعلان نفسه رئيسا للبلاد.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس بخاري أقر في عام 2018 بولاية ايبولا من خلال منحه أعلى وسام شرف وطني للبلاد وهو القائد الأعلى للجمهورية الاتحادية المخصص فقط للرؤساء.









