اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

العثور على جثة رجل بعد فقدانه 9 أيام داخل كهف في فيتنام

العثور على جثة رجل بعد فقدانه 9 أيام داخل كهف في فيتنام

تاريخ النشر

عثر عمال الإنقاذ بشمال فيتنام على جثة رجل داخل كهف وذلك بعد عملية بحث استغرقت تسعة أيام.

وأفادت صحيفة توي تري أن جيانج سيو لو 56 عاما كان داخل الكهف مع شقيقه جيانج سيو دونج في الأول من يونيو الجاري لاستعادة مضخة كان يتم استخدامها في مزرعتهما بمنطقة سي ما شاي بإقليم لاو شاي.

وبعد فترة قصيرة وقع فيضان أدى لحدوث انهيار أرضي أغلق مدخل الكهف، وتمكن دونج من الهروب في حين حوصر " لو" في الداخل.

وقد عرقلت الأمطار والانهيارات الأرضية جهود الإنقاذ التي استمرت تسعة أيام.

وتم العثور على جثة "لو " أمس الأحد على بعد 40 مترا من مدخل الكهف.



  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content