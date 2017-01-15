العثور على جثة رجل بعد فقدانه 9 أيام داخل كهف في فيتنام

عثر عمال الإنقاذ بشمال فيتنام على جثة رجل داخل كهف وذلك بعد عملية بحث استغرقت تسعة أيام.







وأفادت صحيفة توي تري أن جيانج سيو لو 56 عاما كان داخل الكهف مع شقيقه جيانج سيو دونج في الأول من يونيو الجاري لاستعادة مضخة كان يتم استخدامها في مزرعتهما بمنطقة سي ما شاي بإقليم لاو شاي.





وبعد فترة قصيرة وقع فيضان أدى لحدوث انهيار أرضي أغلق مدخل الكهف، وتمكن دونج من الهروب في حين حوصر " لو" في الداخل.





وقد عرقلت الأمطار والانهيارات الأرضية جهود الإنقاذ التي استمرت تسعة أيام.





وتم العثور على جثة "لو " أمس الأحد على بعد 40 مترا من مدخل الكهف.







