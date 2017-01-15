في يوم الطعمية العالمي.. قصة اسم "فلافل" عند الإسكندرانية

لا تقتصر شهرة الطعمية في مصر على كونها الأكلة الشعبية الأولى بجانب الفول، بالنسبة لغالبية المصريين، بل تشتهر أيضاً باختلاف طريقة تحضيرها من محافظة إلى أخرى.





وتنفرد الإسكندرية بمذاق رائع للطعمية والتي يطلق عليها "الإسكندرانية" اسم "فلافل".





ولإطلاق اسم فلافل على الطعمية في الإسكندرية قصة تاريخية، ذلك أن أصل الكلمة قبطي، حيث أطلق الأقباط في الإسكندرية عليها هذا الاسم والمكون من ثلاثة أجزاء "فا لا فل" أي "ذات الفول الكثير"، حيث انتشرت بين الأقباط كأكلة بديلة عن اللحوم خلال أيام الصيام.





وتتميز الفلافل في الإسكندرية عن الطعمية في غيرها من المحافظات، كونها لا تضيف فتات الخبز إلى مكوناتها كما تفعل المطاعم في القاهرة وغيرها من المحافظات.





وتجمع "الفلافل" بين نكهات متنوعة مثل التوابل والخضروات كالبصل والثوم والبقوليات "الفول المدشوش"، بالإضافة للشبت والكرات والكسبرة الخضراء، وهو ما يكسبها اللون البني الفاتح من الخارج واللون الأخضر الداكن من الداخل.







