شجرة الصداقة الأمريكية الفرنسية ماتت في البيت الأبيض

شكلت صورة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون، وهما يزرعان شجرة سنديان في حدائق البيت الأبيض العام الماضي، رمزًا للصداقة المعلنة بين الرئيسين. غير أن الزرع لم يصمد طويلًا، إذ هلكت هذه الشجرة، توازيًا مع أجواء التوتر التي سادت العلاقات الأمريكية الفرنسية.







وكان ماكرون أهدى شجرة السنديان الصغيرة لنظيره الأمريكي في مناسبة زيارة دولة إلى واشنطن في أبريل (نيسان) 2018.





وبعد مصافحة حارة بينهما، زرع الرئيسان الشجرة على مرأى من زوجتيهما وأمام عدسات كاميرات وسائل إعلام العالم أجمع.





غير أن شجرة السنديان التي ترمز للصداقة الفرنسية الأمريكية بدأت تصوح وتذوى سريعًا وقد نقلت إلى الحجر الصحي. وأوضح السفير الفرنسي في الولايات المتحدة حينها جيرار آرو "هذا أمر إلزامي لكل كائن حي يتم استيراده إلى الولايات المتحدة. وسيعاد زرعها بعد ذلك". لكن مصدرًا دبلوماسيًا أفاد في الأيام القليلة الماضية بأن هذه الشجرة لم يُعد زرعها مذاك، وقد هلكت خلال وضعها في الحجر الصحي.