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تركيا تغرق طائرة غير مستعملة لجذب السياح والغواصين

تركيا تغرق طائرة غير مستعملة لجذب السياح والغواصين

تاريخ النشر

أغرقت تركيا طائرة غير مستخدمة لجذب السياح وتشجيعهم على الاستكشاف تحت سطح الماء.

ليست المرة الأولى التي يتم فيها غمر طائرة عمدا - لكنها أكبر طائرة غرقت حتى الآن، بوزن 90 طنا.


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