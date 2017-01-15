تركيا تغرق طائرة غير مستعملة لجذب السياح والغواصين

أغرقت تركيا طائرة غير مستخدمة لجذب السياح وتشجيعهم على الاستكشاف تحت سطح الماء.





ليست المرة الأولى التي يتم فيها غمر طائرة عمدا - لكنها أكبر طائرة غرقت حتى الآن، بوزن 90 طنا.



