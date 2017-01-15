‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

غوريلا تبتلع 6،8 مليون نيرة في حديقة حيوان بنيجيريا

غوريلا تبتلع 6،8 مليون نيرة في حديقة حيوان بنيجيريا

تاريخ النشر

قال المدير المالي لحديقة الحيوان بولاية كانو شمال نيجيريا، إن أنثى غوريلا تسللت إلى المكاتب وابتلعت مبلغ  6،8 مليون نيرة (الدولار يوازي 360 ألف نيرة). 

ونقلت صحيفة (ديلي بوست) النيجيرية عن المدير العام للحديقة عمر كوبو، تأكيده اختفاء المال، موضحا أنه يتم حاليا التحقيق في الواقعة، فيما ذكر متحدث باسم الشرطة في ولاية كانو أنه تم اعتقال 10 أشخاص كانوا في الخدمة وقت اختفاء الأموال. 

وقد أثارت الأخبار منذ ذلك الحين ردود فعل النيجيريين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب أحد المواطنين بحبس جميع العاملين في الوحدة المالية للاعتراف وأيضا إجراء عملية جراحية سريعة لهذا الحيوان لإنقاذ المال. 


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content