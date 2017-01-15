بعجة بيضاء تهاجم شابا أمريكيا أثناء استحمامه في البحيرة

شهدت أحد البحيرات في الولايات المتحدة موقفا غريبا، حيث كاد أحد الشباب أن يفقد حياته بالغرق فى البحيرة بعد هجوم بجعة بيضاء عليه، بعد فشله فى الهروب منها.







وكان الشاب نزل إلى المياه من أجل السباحة فى البحيرة والوصول إلى نافورة متواجدة فى المنتصف دون أى مشاكل، ومع اقتراب الشاب من النافورة لاحظ بجعة تسبح إليه مسرعة للغاية.





وفيما تتمكن البجعة من السباحة بشكل أسرع من الشاب حتى تصل إليه وتبدأ فى الهجوم عليه دون سبب معروف لهذا الهجوم، ولكنه استطاع الدفاع عن نفسه بعد هذا الهجوم وأنقذ نفسه من الغرق، ولم يعرف مكان الحادث ولا السبب الذى دفع البجعة إلى هذا الهجوم العنيف.





ولا تعد هذه المرة الأولى التى تهاجم فيه البجعة السباحين، حيث تكرر نفس الموقف من قبل فى اوكرانيا، وهاجمت بعجة سباحا كان يعوم بالقرب منها.