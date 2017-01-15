اتجاه لمد العملية صوفيا لمكافحة تهريب البشر في البحر المتوسط

ذكرت مصادر مطلعة في بروكسل أن هناك اتجاها للتوسع في العملية صوفيا لمكافحة تهريب البشر في منطقة البحر المتوسط.

وجرت مناقشات أولية حول مد أجل العملية صوفيا خلال اجتماع للجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي مؤخرا.

وبدأت العملية صوفيا منذ 5 أشهر، ومن المقرر أن تنتهي 30 سبتمبر الحالى.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن المحادثات بدأت وأن الدول الأعضاء سوف تأخذ قرارها النهائي قبل نهاية سبتمبر الموعد الحالي لانتهاء العملية.



