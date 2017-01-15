ميجان ماركل مهتمة بوجهة نظر الإعلام الأمريكى أكثر من البريطانى

كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية عن وجود ادعاءات بأن ميجان ماركل ووالدتها مهتمين بوجهة نظر وسائل الإعلام الأمريكية، أكثر من وسائل الإعلام البريطانية.



وقالت الصحيفة فى تقرير لها، إن مصادر أشارت إلى ميجان دوقة ساسكس أكدت لشركة العلاقات العامة الأمريكية، والتى تعاقدت معها مؤخرا لتحسين صورتها أنها تريد أن "تجتاح الإنترنت".

وشرعت ميجان ماركل والأمير هاري دوقة ودوق ساسكس في عدد من المشاريع، على ما يبدو بعيدًا عن المسار الملكي التقليدي، بما في ذلك افتتاحية ميجان في افتتاحيات مجلة فوج في المملكة المتحدة عدد سبتمبر.

وذكرت مصادر رفيعة المستوى أن ميجان تتطلع إلى إنشاء فريق "غير غارق" في التقاليد، وفقًا لوصفها، ليساعدها هذا الفريق في العمل في المشاريع التي يكونان متحمسين لها.

وكانت صحيفة ديلى ميل البريطانية، قد كشفت سابقا أن ميجان ماركل، دوقة ساسكس، لجأت لعقد شراكة مع شركة كبرى للعلاقات العامة في مجال الأزمات، في محاولة لتحسين صورتها العامة بعد سلسلة من الهجوم المدمر عليها وعلى الأمير هارى، خاصة بعد استخدامهما لطائرة خاصة فى تنقلاتهما فى عطلتهما الصيفية.

دوقة ساسكس جندت شركة صن شاين ساكس ذات الوزن الثقيل في هوليوود وسط مخاوف من أن الجمهور قد انقلب عليها في الأشهر الأخيرة.

وفى مخالفة كبيرة للبروتوكول الملكي أحضرت الممثلة السابقة الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها بديلا لمستشاري قصر باكنجهام.



