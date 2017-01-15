أصغر متحف في العالم.. نافذة في منزل أثري

يعتبر متحف "هوسيساج" أو "جيب البنطال" أصغر متحف في سويسرا، وفي العالم.

لا توجد رسوم دخول للمتحف لأنه لا يمكن دخوله فالمتحف موجود في نافذة بطول قدمين وعرض قدمين، ومغطاة بسياج حديدي في باب منزل عمره 600 عام، في ممر مشاة ضيق ببازل القديمة.

وكل بضعة أشهر، تظهر مجموعة جديدة من العناصر في النافذة، وتعيش عائلة فيرجيت في المنزل منذ 35 عامًا، وتدير المتحف منذ 24 عامًا، وتأتي معظم العناصر التي تعرض من مجموعة التذكارات الأثرية الخاصة بالعائلة، لكن المساهمات الخارجية مرحب بها أيضًا.

وتتولى داغمار، سيدة المنزل، الجانب الإداري للمتحف، وزوجها ماتياس الاهتمام بالجزء الإبداعي.

ويقول ماتياس: "أنا المدير الإبداعي للمتحف وزوجتي تهتم بالجزء الإداري، إنها مسؤولة عما يجب عرضه. وتهتم بالترويج لهذا المتحف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتستجيب للطلبات من جميع أنحاء العالم، فهي تختار العناصر، ومن واجبي أن أضعها في المتحف".