الأمير هاري يكشف مفاجأة عن حفل زفاف أخيه ويليام بعد 8 أعوام

أثار مقطع فيديو قديم للأمير هاري الجدل، حيث اتضح فيه حقيقة مشاعره خلال حفل زفاف أخيه الأمير ويليام، ورغم مرور ثمانية أعوام على حفل زفاف الأمير ويليام والدوقة كيت، إلا أن الأمير هاري أوضح تفاصيل هذا اليوم.







كشف الأمير هاري عن مفاجأة حدثت خلال حفل زفاف الأمير ويليام وكيت ميدلتون في عام 2012، فعندما سئل خلال حواره مع إحدى القنوات البريطانية عام 2012 عما إذا كان يشعر بالتوتر بعد زفاف أخيه ويليام، أجاب الأمير هاري مسرعا بأن الحفل كان رائعا، وعلى الرغم من ذلك كشف خبراء لغة الجسد عكس ذلك.





ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن الأمير هاري ظهر خلال خروجه من سيارته متوترا، وخلال المسافة القصيرة التي سار فيها برفقة أخيه قام بعدة لمسات ذاتية مما يشير عادة إلى القلق أو التوتر، وأوضحت جودي جيمس، الخبيرة في لغة الجسد، أن الأمير هاري كان عصبيا جدا خلال حفل زفاف أخيه.





فيما أكد الأمير هاري حاليا أنه بالفعل كان متوترا جدا خلال الحفل الذي أقيم في عام 2011 قال: "كنت متوترا للغاية، الحقيقة كلنا كنا متوترين، خاصة أنه يتابع الحفل الملايين حول العالم".





يذكر أن الشهر الماضي كان حافلا بالنسبة إلى الأمير هاري وزوجته، حيث أصبح دوق ودوقة ساسكس أبوين للطفل آرشي هاريسون مونتباتن وندسور، واحتفلا أيضا بالذكرى السنوية الأولى لزفافهما.







