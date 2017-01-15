البطيخ.. منافع صحية كبرى بسبب "الملك"

يقبل الناس على تناول بعض الفواكه في مختلف أشهر السنة لكن بعض الثمار تحقق رواجا "استثنائيا" خلال فصل الصيف بسبب احتوائها على نسبة عالية من الماء.



ويوصي خبراء الصحة باستهلاك البطيخ لأنه يحتوي على فيتامينات "A" و"B6" و"C" فضلا عن عناصر مغذية مضادة للأكسدة.

وتساعد فاكهة البطيخ التي يشكل الماء 90 في المئة منها على مقاومة بعض أنواع السرطان وحماية صحة القلب.

وبحسب هيئة غير حكومية لترويج البطيخ في ولاية فلوريدا الأميركية فإن هذه الفاكهة تضم مستوى أعلى من مادة الليكوبين مقارنة بأي فاكهة أخرى.

وتوصف هذه المادة بـ"الملك" لأنها تؤدي دورا بارزا في محاربة الاضطرابات الصحية الخطيرة مثل السرطان والضمور البقعي.



