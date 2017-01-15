الأمير فيليب يحتفل بعيد ميلاده الـ98

اتم اليوم الإثنين الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية عامه الـ 98 ومن المتوقع أن يحتفل فيليب، دوق إدنبره، بعيد ميلاده، بخصوصية، بدون الإعداد لإقامة أي فعاليات عامة.







ويشار إلى أن الأمير فيليب هو الأكبر سنا وصاحب أطول فترة زواج في تاريخ بريطانيا حيث تصفه الملكة البالغة من العمر 93 عاما بأنه مصدر "قوتها وموجهها الدائم".





وقد تمنى له ولداه، الأمير تشارلز، وأندرو، دوق يورك، عيد ميلاد سعيد من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". كما هنأه حفيده الأمير وليام وزوجته كيت، دوقة كيمبريدج. وشارك فيليب في عدد قليل من اللقاءات مع الملكة، منذ تقاعده من أغلب المهام الرسمية في مايو من عام 2017.





يذكر أن فيليب لديه من الملكة 4 أبناء وثمانية أحفاد وثمانية من أبناء الأحفاد.



