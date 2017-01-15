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عصابة مسلحة تسرق 500 رغيف خبز في زيمبابوي

عصابة مسلحة تسرق 500 رغيف خبز في زيمبابوي

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سرقت عصابة مسلحة 500 رغيف خبز خلال تسليمه من أحد المخابز في زيمبابوي.
وذكر موقع (أفريقيا نيوز) الإخباري أنه أثناء قيام فريق عمل من أحد المخابز بتسليم كميات الخبز في مركز للتسوق بضاحية جلين نورا في العاصمة هراري، توقفت سيارة لا تحمل أرقاما فجأة أمام شاحنتهم الصغيرة، واقترب منهم أفراد عصابة مسلحة بالمسدسات، وعندما حاولوا مقاومتهم تغلبوا عليهم.
وأفاد متحدث باسم الشرطة الوطنية في زيمبابوي بأن التحقيقات جارية في الواقعة، فيما أفادت الأنباء بأن الخبز شحيح للغاية في هذا البلد الأفريقي ويباع بأسعار عالية في السوق غير الرسمية.

يذكر أن العديد من الاقتصادات العالمية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء تعاني الآن من مشكلة ارتفاع معدلات التضخم، وهي الظاهرة التي تترافق عادة مع نقص المعروض من السلع والخدمات الأساسية وزيادة الطلب عليها، إلا أن البنوك المركزية تعمد إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من التضخم أو كبح جماحه·


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