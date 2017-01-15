تغادر زفاف صديقتها بسبب قواعد غريبة للطعام

غادرت امرأة حفل زفاف صديقتها المقرّبة، بعد أن أطلعت على الخطط الغريبة للعروس والعريس لتقديم وجبات الطعام للمدعووين.

وقدم العروسان قائمتين منفصلتين لوجبات الطعام، واحدة للرجال، والأخرى للنساء، حيث حصل الرجال على وجبة ريزوتو الفطر، في حين حصلت النساء على القريدس والدجاج المشوي مع البطاطس، مما أثار غضب العديد من الحضور.

ولوجبة الحلوى، تم تقديم كعكة الشوكولاتة للرجال، وكعكة الفراولة للنساء.

وقالت المرأة التي لم تكشف عن اسمها في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "كان الحفل لطيفًا حتى جلسنا على مائدة الطعام. كان الجميع على الطاولة غاضبين، لكن أحدًا لم يقل شيئًا عن ذلك".

وعلمت الصديقة فيما بعد من الأشخاص الذين أكملوا الحفل حتى النهاية، أن النساء حصلن على قطع من كعكة الزفاف، في حين تم تقديم أكواب من الشراب للمدعووين من الرجال.

وعلى الرغم من أن الجميع اتفقوا على أن ما حدث كان سخيفًا ومهينًا للمدعووين، إلا أن الكثيرين أعتقدوا أن صديقة العروس كان يجب أن لا تغادر حفل الزفاف.