مستشفى أمريكي يدخل موسوعة جينيس بأكبر جبيرة عظمية

سجل مستشفى أمريكي في مدينة شيكاغو رقماً قياسياً عالمياً جديداً، دخل به موسوعة جينيس، بعدما قام فريق من الأطباء المختصين بأمراض العظام، بصناعة أكبر جبيرة عظمية في العالم.







ووصل طول الجبيرة العملاقة إلى ما يقارب 12 قدماً أي ما يعادل 3.6 متر، في حين بلغ عرضها 5 أقدام أي ما يعادل 1.5 متر.





وقالت إدارة مستشفى نورثشور لجراحة العظام والعمود الفقري، إن الهدف من وراء صناعة هذه الجبيرة الضخمة، هو رفع مستوى الوعي لدى الناس حول صحة العظام والمفاصل.





ودخلت الجبيرة العظمية موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر جبيرة تم صنعها على الإطلاق على مستوى العالم.





يذكر بأن إدارة المستشفى دعت مواطني المدينة إلى مركز ويستفيلد أولد أوركارد، في منطقة سكوكي، للتوقيع بأسمائهم على الجبيرة، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.