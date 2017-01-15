البابا فرنسيس يستضيف 1500 من الفقراء على مأدبة غداء في الفاتيكان

استضاف البابا فرنسيس 1500 من المشردين والفقراء على مأدبة غداء يوم الأحد في إطار احتفال الكنيسة الكاثوليكية باليوم العالمي للفقراء.



وضمت قائمة الطعام التي قُدمت للجميع بما في ذلك البابا اللازانيا والدجاج بكريمة الفطر والبطاطا (البطاطس) وحلويات وفواكه وقهوة.

وتم إحضار ضيوف البابا إلى الفاتيكان عن طريق متطوعين من جماعات خيرية تقدم لهم المساعدة يوميا.

وفي وقت سابق يوم الأحد قال البابا خلال قداس لفقراء من روما في ميدان القديس بطرس إنه يجب على الأغنياء ألا يشعروا ”بالضيق“ من الفقراء بل عليهم تقديم العون لهم قدر الإمكان.



