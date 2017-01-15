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"بونتشو" العملاق .. أطول قرنين في العالم

"بونتشو" العملاق .. أطول قرنين في العالم

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دخل ثور يوجد في مزرعة بولاية ألاباما الأميركية موسوعة جينيس للأرقام العالمية بقرنيه الضخمين، محطما الرقم العالمي السابق بأكثر من 3 سنتيمترات.

ويبلغ امتداد قرني الثور "بونتشو"، وهو من فصيلة تكساس لونجهورن طويل القرنين، حوالي 3.23 أمتار بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

ويعيش بونتشو، ذو السبعة أعوام، بمزرعة في منطقة "جوود ووتر" في ألاباما، بالقرب من محطة مترو بيرمنجهام، وتمتلكه عائلة "بوب" منذ كان عمره 6 شهور.

وفي مقابلة أجرتها موسوعة غينيس للأرقام القياسية مع مالك الثور جيرال بوب قال "التف قرنا بونتشو والتويا وامتدا إلى الخارج"، مضيفا أنه من الجيد رؤية الاختلافات والتنوع في كتلة القرن وكيفية نموها.

وأوضح بوب أن القرون التي تظهر وتمتد مباشرة، مثلما الحال مع بونتشو "تجعلها أكثر إثارة للإعجاب من حيث الطول الكلي للقرنين".

وكان بوب لاحظ إمكانية تحطيم ثوره الرقم القياسي العالمي أول مرة عندما بلغ بونتشو عامه الرابع.


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