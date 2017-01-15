طرح مقتنيات النجمة الراحلة "دوريس داي" للمزاد إبريل المقبل

قرر القائمون على إدارة مقتنيات النجمة الأمريكية الراحلة "دوريس داي", أسطورة فن الاستعراض في هوليوود, طرح مقتنياتها في مزاد علني لصالح مؤسستها الخيرية بعد أشهر من وفاتها.

والمقرر بيع حوالي 800 قطعة مملوكة للممثلة الأمريكية الشهيرة, والتي توفيت في مايو الماضي, وذلك في مزاد بالعام 2020 للاحتفال بذكرى ميلادها الـ 98.

وأكد القائمون على هذه المقتنيات تحمس عشاق ومحبي النجمة الراحلة لإقامة المزاد حتى يتمكنوا من الحصول على أى ذكرى من عبق نجمتهم المفضلة الراحلة, خاصة البيانو الأحمر الخاص بها الذي عزفت عليه فى إحدى حفلات توزيع جوائز "الكرة الذهبية".

وتقوم دار"جوليان" للمزاد باستضافة المزاد, الذي من المقرر أن يستمر ليومين في بيفرلى هيلز حيث عاشت "دوريس داى ", وعلى الإنترنت على مدار يومي 4 و 5 أبريل 2020.

ولمحبى الحيوانات, سيتم التبرع بجميع العائدات لصالح مؤسسة دوريس داي للحيوانات , وهي مؤسسة خيرية تأسست في عام 1978 لتمويل الأسباب غير الربحية المرتبطة بالحيوانات , ويضم المزاد مجموعة حصرية من أزياءها الأكثر شهرة والملابس الشخصية, مثل سترة من الجلد البني يرتديها في العديد من حلقات برنامج دوريس داي في أواخر 1960 و 1970, ويقدر الخبراء أن السترة ستجلب ما بين 2000 إلى 3000 دولار.



