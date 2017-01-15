العالم يحتفل باليوم العالمي الأب

تحتفل اليوم العديد من دول العالم وبالأخص الولايات المتحدة وكندا بيوم الأب العالمي، اليوم الذي طالبت فيه سونورا لويس سمارت دود من سبوكِين بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة عام 1909 بضرورة تطبيقه للاحتفال بالأب كما يوم الأم، وذلك بعد أن استمعت إلى موعظة دينية في يوم الأم، فأرادت حينها سونورا أن تكرم أباها وليم جاكسُون سمَارت الذي اهتم بتربيتها هي وأخواتها الستة، وذلك بعد وفاة والدتها عام 1898م، ومن أجل هذا قدمت سونورا عريضة تُوصي بتخصيص أحد الأيام للاحتفال بالأب، وبالفعل احتفلت مدينة سبوكين بأول يوم أب في 19 يونيو عام 1910م، وانتشرت هذه العادة فيما بعد في دول أخرى.







ويأتي يوم الأب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، في ثالث يوم أحد من شهر يونيو، بينما في أستراليا يُحتَفل به عادة في أول يوم أحد من شهر سبتمبر، ويشارك اليوم العديد من الدول العربية في الاحتفال، ويظهر ذلك من خلال تصدر هاشتاج #يوم_الأب_ العالمي لقائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.