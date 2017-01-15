براد بيت: (آد أسترا) أصعب فيلم في حياتي





خاض نجم هوليوود براد بيت حروبا في أفلامه ونفذ سرقات مسلحة ودخل حلبة الملاكمة خلال مسيرته السينمائية الحافلة لكنه قال إن أكثر أفلامه صعوبة حتى الآن هو فيلم (آد أسترا) وهو الأحدث الذي يجسد فيه دور رائد فضاء ينطلق في مهمة مصيرية.

ويصطحب الممثل البالغ من العمر 55 عاما الجمهور إلى حافة النظام الشمسي وهو يجسد دور روي مكبرايد الذي يحاول درء خطر جديد على كوكب الأرض يتسبب في موجات ارتفاع كارثية في الطاقة.

وينطلق مكبرايد في رحلة للعثور على والده وهو رائد فضاء يجسد دوره النجم تومي لي جونز والذي فُقد قبل أكثر من عقد خلال مهمة إلى كوكب نبتون.

وتدور أحداث الفيلم في المستقبل القريب حيث يتخيل أن البشر تمكنوا من إنشاء محطات للعيش فيها وإجراء الأبحاث على القمر والمريخ وبالتالي فطريق رحلة البطل يمر بمشاهد مدهشة للفضاء المفتوح الخاوي والمناظر الطبيعية الخلابة.

وقال براد بيت الذي شارك أيضا في إنتاج الفيلم خلال مؤتمر صحفي في مهرجان البندقية السينمائي الذي شهد العرض الأول للفيلم ”كان ذلك أكثر أفلامي صعوبة وتحديا على الإطلاق“.

وتابع قائلا إن القصة تقوم على توازن حساس للغاية وأضاف ”أي لقطة أو صورة تظهر مبكرا أو مقطوعة موسيقية أو تعليق صوتي قد يقلب الأمور بسهولة رأسا على عقب أو يكون زائدا أو أوضح من اللازم. محاولة الحفاظ على هذا التوازن احتاج إلى جهد متواصل“.

(آد أسترا) هو واحد من بين 21 فيلما تتنافس هذا العام على جائزة الأسد الذهبي في النسخة 76 من مهرجان البندقية السينمائي الذي يستمر حتى السابع من سبتمبر ويعتبر من المؤشرات المبكرة لموسم الجوائز.



