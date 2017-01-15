وسط ذهول الركاب.. طائرة "إيرباص" تحترق في مطار بكين



اندلعت النيران في طائرة "إيرباص A330" أثناء صعود الركاب والطاقم إلى متنها ما اضطرهم إلى إجلاء عاجل من المنطقة القريبة في مطار بكين.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات، مع وصول خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، حيث اندلع الحريق في الرحلة CA976 التابعة لشركة الطيران Air China، يوم الثلاثاء 27 أغسطس.

ووقعت الحادثة بعد هبوط الطائرة القادمة من سنغافورة وشبت النيران أثناء صعود الركاب الجدد على متنها والمقرر إقلاعها من بكين إلى طوكيو.

وتُظهر لقطات شهود العيان المسافرين وهم يصورون ألسنة النيران وهي تلتهم الطائرة التي كانوا سيسافرون فيها.

ونشرت Air China بيانا على Weibo قالت فيه إن أفراد الطاقم وموظفي المطار نجحوا في السيطرة على الحريق.



