ولادة أول باندا هذا العام تزن "170" جراما

ولد أول شبل للباندا هذا العام، في أحد حدائق الحيوان بالصين، وتعتبر الأولي في العالم.





وفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني، فتزن شبل الباندا حوالي 170 جراما، حيث تعتبر الأولي التي تولد بهذا الحجم.





وفي بيان صحفي للحديقة، أكدت جمعية الأطباء البيطريين أن الباندا المولودة حالتها مستقرة، ولا تعاني من أي مشاكل صحية.





تتزاوج الباندا الأنثوية في الربيع وعادةً ما تدخل المخاض في الصيف، حيث تتراوح فترة الحمل من ثلاثة إلى خمسة أشهر.





وتبدأ أشبال الباندا في الحصول على الفرو الابيض والأسود المميز لها، في عمر ستة أشهر تقريبًا.





وهناك ما يقدر بنحو 1800 باندا العملاقة التي تعيش في البرية و300 أخرى في حدائق الحيوان ومراكز التكاثر في جميع أنحاء العالم.











