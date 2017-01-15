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طفلة تصبح أصغر شخص يصل لأعلى منحدر صخري بكاليفورنيا

طفلة تصبح أصغر شخص يصل لأعلى منحدر صخري بكاليفورنيا

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أصبحت الطفلة سيلا شنايتر 10 سنوات أصغر شخص يتسلق المنحدر الصخري إل كابيتان "3/ آلاف قدم" بحديقة يوسمايت الوطنية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقد أكملت الرحلة واعتلت القمة بعد 5 أيام من التسلق. 

وذكرت صحيفة (نيويورك ديلي نيوز) أنه كان يرافق سيلا والدها مايك وصديقها مارك ريجير في صعود القمة 900/ متر ، والتي تعتبر من أكثر القمم تحديا في العالم لمتسلقي الصخور. 

وقالت سيلا "كنت خائفة فقط في بعض الأحيان، أعتقد أنه كان ممتعا حقا"، بينما قال والدها إن تسلق القمة "كان هدفا لها منذ أمد بعيد وعملت من أجله". كانت سيلا قد صعدت نصب إندبندانس والذي يصل إلى 5739 قدما في السابعة من عمرها، وكان أبواها قد صعدا قمة إلى كابيتان قبل 15 عاما، ورغم أن الأسرة تعيش في ولاية كولورادو، فإنهم يقومون برحلات إلى حديقة يوسمايت كل عام. 


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