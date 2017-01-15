لأول مرة منذ 200 عام تغيير الفطور في سجون بنجلاديش

عدلت بنجلاديش قائمة طعام الفطور في السجون لأول مرة منذ 200 عام إبان حقبة الاستعمار، ضمن عملية إصلاح شاملة حسب ما أفاد به أحد المسؤولين.







وقال بزلور رشيد نائب رئيس مديرية السجون إن جميع السجناء في البلاد، والذين يتخطّى عددهم 81 ألفاً، يتلقون انطلاقاً من الأحد وجبات فطور أكثر تنوعاً، تحل محل تلك المؤلفة من خبز ودبس السكر والتي كانت تُقدَّم منذ عهد الاستعمار البريطاني في القرن الـ18.





ويتضمَّن النظام الغذائي الجديد خبزاً وخضاراً وفواكه وحلويات وأرزاً متبلاً يُطبَخ مع حبوب عدس وفق ما أوضحه رشيد إذ يحصل السجناء سابقاً على 116 جراماً من الخبز و14,5 جرام من الدبس فقط.





وتعاني سجون بنجلاديش الـ60 من اكتظاظ شديد حيث لا تتجاوز قدرتها الاستيعابية 35 ألف سجين كما تكون غالباً محطّ انتقاد من منظمات حقوقية.





وذكر بزلور رشيد أن تغيير قائمة الفطور يندرج ضمن سلسلة من التدابير الإصلاحية المُوجَّهة إلى هذه المؤسسات.



