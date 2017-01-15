دب يهاجم سائحا كنديا في منتجع جبلي برومانيا

تعرض سائح كندي لهجوم من جانب أحد الدببة أثناء وجوده في مخيم بسهل مارولوي بمدينة أزوجا وهي منتجع جبلي شهير بوادي براهوفا في رومانيا. وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن الحادث وقع عندما كان السائح 54/ عاما/ نائما بمفرده في خيمته حين هاجمه الدب, الذي يرجح أنه كان يبحث عن طعام.



ولحسن الحظ لم يعان الرجل سوى من جروح طفيفة, وقد قام بنفسه بالاتصال برقم الطوارئ طلبا للمساعدة. وتفيد التقديرات بأن غابات رومانيا موطن لحوالي ستة آلاف من الدببة البنية, وهو أكبر عدد في الاتحاد الأوروبي.



