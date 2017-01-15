لأول مرة.. مسابقة ملكة جمال بدون "ميكب"

أطلقت مسابقة ملكة جمال إنجلترا، جولة كاملة، خالية من مستحضرات التجميل بالكامل لأول مرة في تاريخ المسابقة، لدعم الجمال الطبيعى، والتشجيع على قبول النفس.

وتجرى المسابقة حاليا، بين 54 متسابقة، وتهدف إلى تتويج الفائزة في الجولة النهائية في نيوكاسل الشهر المقبل واختيارها لتمثيل البلاد في ملكة جمال العالم.

وكمبادرة جديدة لعام 2019، واجهت المشاركات تحديًا في تقديم لقطات خاصة بهن بدون مكياج أو فلاتر، أو تعديل.

وتم اتخاذ قرار إضافة جولة اختيارية جديدة بعد أن أصيب المنظمون بالصدمة من رؤية الفتيات يتحولن عن طريق الحقن والفيلر وغيره.

قالت مديرة مسابقة ملكة جمال إنجلترا Angie Beasle، أنجى بيسلى، "لقد صدمنا مؤخرًا لرؤية المتسابقات اللاتى لا تتجاوز أعمارهن 19 عامًا يخضعن لعلاجات حقن الشفاه وحتى البوتوكس، والكثير منهن يدخلن بوجوه كاملة من ماكياج كثيف يلغى جمالهن الطبيعي".



