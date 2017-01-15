بالصور.."حارس" المهرجان الأول للألعاب المائية على ضفاف النيل

تقيم الكشافة البحرية بالقاهرة "حارس"للمرة الأولى، المهرجان الأول للألعاب المائية "التحدى والمغامرة" على ضفاف نهر النيل بالقاهرة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة 100 يتيم في المهرجان الأول للكشافة.

وأعلنت الكشافة البحرية بالقاهرة "حارس"، في بيان لها، أن مهرجان الأنشطة الذي يأتي تحت عنوان "التحدي والمغامرة" للألعاب المائية، يعد هو الأول من نوعه الذي يقام على مياه النيل بالقاهرة، مؤكدةً أنه تم تجهيز كافة الألعاب المائية للمارسة كافة الأنشطة البحرية، لاستقبال الشباب.

وأضافت الكشافة البحرية بالقاهرة "حارس"، أن مهرجان الأنشطة ضمن قواعد وأنشطة جديدة ومختلفة في العمل لجذب العديد من الشخصيات العامة والشباب والمجتمع المدني، بدعم من وزراة الشباب والرياضة، موضحةً أنه يتم استهداف 300 شاب خلال أيام إقامة المهرجان على ضفاف النيل.

وأكدت الكشافة البحرية، أن المهرجان سيقام غدًا الأربعاء، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ولفيف من كوادر الوزارة، وعلى رأسهم الدكتور أشرف البجرمي وكيل الوزارة، مدير المديرية متمثلة فى الإدارة العامة للرياضة، والقائد محمد قطب رئيس مجلس الإدارة الكشافة البحرية.

وأوضحت الكشافة البحرية بالقاهرة، أن الفئة المستهدفة في المهرجان، هم الشباب ومن المرحلة العمرية 12 وحتى 20 عام، مؤكدةً أن أيام المهرجان تقام دون مقابل مادي، وتشمل الألعاب والأنشطة المائية كلا من "تجديف كانو ي شراع مركب، العاب تلي ماتش، ترامبولين عائم، الكرة الورنيدو العائمة، الزحليقة العائمة، ملعب كرة الطائرة، الورشة الفنية، الدراجات العائمة".











