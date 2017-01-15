سحب الخادم المقعد..  فسقطت الملكة على الارض

بينما كنا نتخيل دائمًا أن الاحتفالات الملكية ستكون رسمية إلى حد ما، فقد تبين أن عيد العائلة المالكة في ساندرينجهام ليست بعيدًة عن احتفالاتنا.



في كتابه عام 2015 "يا له من شيء يقوله للملكة"، يدعي الكاتب الملكي توماس بلايكي أن جلالة الملكة قد تركت حمراء الوجه بعد "سقوطها على خلفيتها" خلال أحد أعياد الميلاد في مقاطعة ساندرينجهام في نورفولك.

في مقتطف من الكتاب المنشور في مجلة هالو، كتب توماس "في أحد أيام عيد الميلاد ، ظن الخادم أن الملكة كانت تترك الطاولة فنزع كرسيها عنها، الا انه لسوء الحظ ، لم تكن تفعل وعندما همت الملكة بالعودة للجلوس سقطت على الأرض مباشرة."

ولكن لحسن الحظ فقد شاهدت صاحبة الجلالة الجانب المضحك من الموضوع ولم يتم معاقبة الخادم "هي فوجئت ولكنها لم تصب بأذى، وسرعان ما استمتعت الملكة بالموضوع مثل بقية أفراد أسرتها".

وكل عام ، تتوافد العائلة المالكة على منزل الملكة في ساندرينجهام لعيد الميلاد - لكن مجلة ذا صن كشفت حصريًا في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الأمير هاري وميجان ماركل لن يحضروا هذا العام.

بدلاً من ذلك ، سيقضي الزوجان فترة الاحتفال مع والدة ميجان دوريا راجلاند.



